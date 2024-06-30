Президент України Володимир Зеленський впевнений, що чим швидше світ допоможе розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає бомби, чим швидше українські військові зможуть завдати ударів по російських військовій інфраструктурі та військових аеродромах.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Сьогодні в Харкові – ще одне влучання російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал – звичайний цивільний об’єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним”, – сказав Зеленський.

За його словами, російські бомби є однією з ключових основ здатності Росії воювати.

“Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по російських військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир”, – наголосив український лідер.

Зеленський переконаний, що світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру.

“В захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами. Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення”, – підкреслив президент.