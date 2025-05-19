Художник Герман Клименко з Києва створив унікальну ікону “Божа Матір з немовлям”, використавши фрагмент ящика з-під важких артилерійських снарядів, знайденого на території Ізюма. Цю ікону 18 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський передав Папі Римському Леву XIV, що стало важливою подією для українського мистецтва та культури.

Клименко розповідає, що процес створення ікони тривав три тижні. Він є учасником проєкту “Ікони на ящиках з-під набоїв”, який існує з 2014 року. “Ця ікона є частиною нашого проєкту, присвяченого дітям, депортованим з України. Тема дітей є найболючішою і найважливішою для нас. Образ Богородиці з дитиною зрозумілий усім культурам, адже він єднає”, – зазначив художник.

Ікона символізує материнство, яке здатне подолати всі труднощі, і є потужним знаком надії. Вона також нагадує про втрачених дітей, але водночас втілює надію на їх повернення до матерів.

Герман Клименко зізнався, що не знав про намір передати ікону до Ватикану. Спочатку вона була створена для виставки і брала участь у кількох експозиціях, зокрема у Верховній Раді. “Ми раді, що Зеленський представив ікону Папі, адже він може на міжнародному рівні піднімати цю важливу тему і сприяти поверненню дітей”, – додав художник.

Клименко також підкреслив важливість символіки Ізюма, який став знаком трагедії для України та світу. “Ця дошка випадково потрапила до Папи, і це дуже потужний меседж від України”, – зазначив він.

Робота на ящиках з-під боєприпасів має свою специфіку. “Коли ми малюємо на полотні, фактура зазвичай нейтральна. Тут же дошка несе в собі багато сенсів і є мистецьким об’єктом. Вона має запах, залишки бруду, сліди військових черевиків – це свідки подій, які могли не статися, і це дуже впливає на свідомість”, – пояснив художник.

Проєкт “Ікони на ящиках з-під набоїв” був започаткований Сонєю Атлантовою та Олександром Клименком у 2014 році. За цей час він експонувався у 22 країнах, 117 містах і на 211 локаціях, ставши потужним мистецьким рухом, що поєднує віру, пам’ять і сучасну історію України.