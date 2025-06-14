Трагедія ІЛ-76 над Луганськом: пам'ять про загиблих військових

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-акаунті.

Сьогодні, 14 червня, ми вшановуємо пам’ять про трагедію, що сталася 11 років тому в небі над Луганськом. У результаті терористичного акту, здійсненого російськими військовими, був збитий український літак ІЛ-76. На борту перебували 40 десантників з 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу з Мелітополя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Цієї ночі – річниця трагедії, яка назавжди лишилася у серці Мелітополя. 14 червня 2014 року, Луганськ. ІЛ-76. 49 загиблих українських військових… Вони мали повернутись на землю. Але залишились у небі.” – Іван Федоров

У ніч на 14 червня 2014 року, літак ІЛ-76МД виконував завдання на підтримку штурмового загону, що утримував аеропорт “Луганськ”. О 01:10 його збили двома ракетами з переносного зенітно-ракетного комплексу, запущеними російськими терористами, неподалік села Красне, за 6,6 кілометра від злітно-посадкової смуги. Всі 40 десантників та 9 членів екіпажу загинули.

Серед загиблих членів екіпажу літака були: Бєлий Олександр, Д’яков Михайло, Скочков Ігор, Тєлєгін Сергій, Буркавцов Володимир, Козолій Олександр, Павленко Олег, Ковалік Олександр та Ментус Віктор.

Усі загиблі посмертно отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та нагрудний знак “За оборону Луганського аеропорту”.

Літак ІЛ-76 був уражений з переносного зенітно-ракетного комплексу, загорівся і впав. На борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу – всі вони загинули.

У грудні 2015 року розпочався судовий процес у справі загибелі військових. Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був обвинувачений у недбалому ставленні до служби, що призвело до тяжких наслідків. У 2017 році йому присудили 7 років ув’язнення, але пізніше Верховний суд України виправдав генерала.

Паралельно судили ватажків угруповання “ЛНР” – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева. У березні 2021 року Красногвардійський районний суд Дніпра призначив їм довічне ув’язнення та зобов’язав компенсувати сім’ям загиблих по 500 тисяч гривень моральної шкоди.

Пам’ять про загиблих українських військових завжди залишатиметься в серцях їхніх рідних, побратимів та всієї країни.