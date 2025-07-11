Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське – офіційно

Ексгімнаст збірної України Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство, як повідомляє сайт Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG)

Відомий український ексгімнаст Ілля Ковтун офіційно змінив своє спортивне громадянство на хорватське. Цю інформацію підтвердила Міжнародна федерація спортивної гімнастики (FIG) на своєму офіційному сайті.

Рішення про те, що Ковтун виступатиме за збірну Хорватії, було ухвалене Виконавчим комітетом FIG під час засідання, яке відбулося 9-10 липня 2025 року в Лозанні, Швейцарія. Згідно з правилами, Ілля зможе дебютувати у складі хорватської команди лише через рік, у липні 2026 року.

У серпні 2024 року Ковтун здобув свою першу медаль на Олімпійських іграх у складі збірної України, а вже через півроку розпочав процес зміни спортивного громадянства. У квітні 2025 року він офіційно підтвердив свої наміри виступати за Хорватію.

Тренерка Іллі Ковтуна, Ірина Горбачева, неодноразово пояснювала причини цього кроку, акцентуючи увагу на розбіжностях з Українською федерацією гімнастики. Важливу роль у рішенні спортсмена відіграла підтримка хорватської федерації, до якої Ковтун приєднався на початку повномасштабного вторгнення в Україну і де почав тренуватися.

Досягнення Іллі Ковтуна у складі збірної України

На юніорському рівні Ковтун здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу 2019 року в особистому багатоборстві, а також срібну медаль у командній першості.

Дебютувавши за дорослу збірну України у 2021 році, Ілля досягнув значного успіху, здобувши срібну медаль на Олімпіаді-2024 у вправах на паралельних брусах.

Крім того, Ковтун є дворазовим призером чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики: він отримав срібло у 2023 році та бронзу у 2021 році в особистому багатоборстві.

Спортсмен також має сім медалей чемпіонату Європи, серед яких три золоті, здобуті у 2024 році: у командній першості, а також у вправах на паралельних брусах і перекладині.