Про це повідомляє Axios.

За інформацією порталу, розмова тривала близько 25 хвилин. Зеленський привітав Трампа з перемогою, а Трамп у відповідь висловив підтримку Україні, хоча деталей не розкривав.

“Зеленський відчув, що розмова пройшла добре і не посилила його занепокоєння щодо перемоги Трампа” – повідомили три анонімні джерела.

Під час бесіди Маск також пообіцяв продовжити підтримку України через супутниковий зв’язок Starlink. Він, однак, не відповів на запит журналістів про коментар.

Axios підкреслює, що ці деталі дзвінка свідчать про потенційний вплив Маска у другій адміністрації Трампа, а також про невизначеність подальшої політики Трампа щодо України. Згідно з інформацією від джерел, після особистої зустрічі Трампа та Зеленського у вересні в Нью-Йорку між ними був встановлений канал для подальшого зв’язку.