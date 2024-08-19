Американський бізнесмен, очільник компанії електромашин Tesla Ілон Маск спростував, що дарував главі Чечні в Росії Рамзану Кадирову електричний фургон своєї фірми.

Про це він 10 серпня сказав у Х.

“Ви справді настільки відсталий, що вважаєте, ніби я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно”, — такими словами Маск відповів у своїй соцмережі Х у коментарях під дописом американського науковця та політичного оглядача Сета Абрамсона.

“Маск надає транспортні засоби, готові до військового використання, ворогам Америки, що потрапили під санкції? Чому це не найбільша історія в Америці сьогодні?” — заявляв Абрамсон.

Він додав, що це ухилення від санкцій США проти Росії, такий “подарунок” може підпадати під кримінальну статтю й порушує правила користування Tesla.

Глава Чеченської Республіки Росії Рамзан Кадиров 17 серпня у своєму акаунті Telegram заявив, що в регіоні “отримали від шановного Ілона Маска кібертрак «Тесла»”. “Висловлюю щиру подяку Ілону Маску! Це, звісно, найсильніший геній сучасності та фахівець. Велика людина! (…) Приїжджай у Грозний, прийму тебе як найдорожчого гостя! Не думаю, що в нашому російському МЗС будуть проти такої поїздки”, — каже Кадиров у пості.

Кадиров додав, що кібертрак виконуватиме завдання в “спеціальній воєнній операції” — так у РФ називають повномасштабну війну проти України.