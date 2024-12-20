Ілон Маск та його компанія SpaceX опинилися під трьома окремими розслідуваннями з боку різних відділів Міністерства оборони США. Згідно з інформацією The New York Times, Маска звинувачують у порушенні вимог щодо звітування про зустрічі, зокрема з іноземними лідерами, серед яких і президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Engadget.

Три перевірки підозрілої діяльності Ілона Маска та SpaceX були ініційовані Офісом генерального інспектора Міноборони, Військово-повітряними силами та Офісом заступника міністра оборони США з питань розвідки та безпеки Пентагону. Зокрема, ВПС відмовили Маску в доступі до секретної інформації через занепокоєння щодо можливих витоків.

Порушення звітності та обхід вимог

Працівники SpaceX, знайомі з деталями розслідування, заявили The New York Times, що Маск неодноразово ігнорував вимоги до звітності, зокрема щодо подорожей та зустрічей із іноземними посадовцями.

З 2021 року Маск, за даними джерел, не надавав повної інформації про свої зустрічі, а також не звітував про вживання рецептурних медикаментів та наркотиків, як того вимагають процедури безпеки.

Наприклад, у 2018 році Маск публічно вживав марихуану в подкасті The Joe Rogan Experience, а пізніше говорив про мікродозування кетаміну.

Крім того, Маск має доступ до засекречених матеріалів у SpaceX, що стосуються передових військових технологій США. Однак його публічна активність у соціальній мережі X (раніше Twitter), зокрема розповіді про зустрічі, викликала сумніви в його здатності дотримуватись правил секретності.

Міжнародні занепокоєння

Занепокоєння щодо здатності Маска зберігати секретну інформацію висловлювали й інші країни. Як повідомляє The New York Times, дев’ять держав, включаючи країни Європи та Близького Сходу, висловлювали побоювання через участь Маска у нарадах з американськими військовими чиновниками за останні три роки.

Працівники SpaceX, які спостерігали за слабкими реакціями на можливі порушення процедур безпеки, заявили, що утримувались від повідомлень через страх втратити роботу.