Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.
“Думка: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що ви поставили “лайк” мему”, – написав він.
Водночас Маск закликав звільнити засновника месенджера Telegram й запустив хештег #FreePavel (“Звільніть Павла”). При цьому він опублікував відео, де Дуров розмовляє з американським журналістом Такером Карлсоном про свободу слова в інтернеті та висловлює радість, що Маск купив Twitter.
Нагадаємо, напередодні Павла Дурова затримали у Франції через звинувачення, що Telegram сприяє торгівлі наркотиками та злочинам проти дітей. Французька влада стурбована, що зашифровані повідомлення зробили Telegram головною платформою для організованої злочинності, а Дурова — співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.
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