Генеральний директор Tesla і власник соціальної мережі Х (раніше — Twitter) Ілон Маск закликав звільнити затриманого у Франції Павла Дурова.

Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.

“Думка: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що ви поставили “лайк” мему”, – написав він.

Водночас Маск закликав звільнити засновника месенджера Telegram й запустив хештег #FreePavel (“Звільніть Павла”). При цьому він опублікував відео, де Дуров розмовляє з американським журналістом Такером Карлсоном про свободу слова в інтернеті та висловлює радість, що Маск купив Twitter.

Нагадаємо, напередодні Павла Дурова затримали у Франції через звинувачення, що Telegram сприяє торгівлі наркотиками та злочинам проти дітей. Французька влада стурбована, що зашифровані повідомлення зробили Telegram головною платформою для організованої злочинності, а Дурова — співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.