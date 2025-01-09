Американський бізнесмен Ілон Маск, за даними Financial Times, проводив приватні переговори з союзниками щодо можливості усунення прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера до проведення наступних загальних виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Маск, який неодноразово висловлював свою позицію щодо політики Великобританії, зокрема, закликав Стармера піти у відставку. У розмовах із наближеними особами він зважував варіанти підтримки альтернативних політичних рухів у Великобританії, які могли б послабити позиції лейбористів та викликати зміни в уряді.

“Його погляд полягає в тому, що сама західна цивілізація перебуває під загрозою”, — цитує видання одну з осіб, знайомих із ситуацією.

Мільярдер також відкрито критикував Стармера, звинувачуючи його у неспроможності ефективно боротися з організованими злочинними угрупованнями під час перебування на посаді генерального прокурора з 2008 по 2013 рік. Стармер захищав свою роботу, заявляючи про досягнення в рамках свого мандата.

Окрім цього, Маск нещодавно підтримав німецьку партію “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яка отримала статус праворадикальної організації від німецької служби безпеки. У четвер бізнесмен має провести інтерв’ю з лідеркою цієї партії, Аліс Вайдель, на платформі X.

Деякі європейські лідери висловили занепокоєння втручанням Маска у політичні справи інших країн. Зокрема, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що така активність з боку бізнесмена може викликати значну дестабілізацію.

Маск та його представники не надали коментарів щодо публікації Financial Times.