Фрідріх Мерц, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та ймовірний наступний канцлер Німеччини, висловив обурення щодо ідеї, що Німеччина повинна слідувати прикладу Ілона Маска та президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Про це повідомила Наомі Зайбт, німецька політична активістка.

За її словами, Мерц відкидає підхід, що підтримує свободу, і відмовляється від будь-яких дискусій з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD).

Водночас на це зреагував сам Ілон Маск.

“Тільки AfD може врятувати Німеччину”, — йдеться у повідомленні.

Як пише Financial Times, президент Аргентини Хав’єр Мілей, який перебуває на посаді вже рік, реалізував суворі економічні реформи, зокрема значне скорочення державних витрат та дерегуляцію. Ці заходи допомогли знизити інфляцію до двоцифрових показників, але водночас призвели до серйозного зростання бідності, яка досягла 53% у першій половині 2024 року.

Попри це, реформи Мілея здобули підтримку серед правих лідерів світу, таких як Дональд Трамп та Ілон Маск, і покращили довіру інвесторів.

Що відомо про AfD

Партія виступає з антимігрантською риторикою, підтримує традиційні цінності, критикує ЄС і допомогу Україні. У 2023 році вона стала другою за популярністю на тлі кризових ситуацій в уряді Шольца. На виборах до Європарламенту 2024 року AfD здобула 15,6% голосів та 15 місць.

Голова ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) Тіно Хрупалла заявив, що Росія виграла війну проти України та закликав уряд Німеччини визнати це.