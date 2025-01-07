Ілон Маск поділився теплими спогадами про свою бабусю, Кору Амелію Робінсон, яка відіграла важливу роль у його житті. Вона була суворою, але завжди доброю людиною, на яку він міг покластися.

Його допис у мережі Х.

Маск зазначив, що вона виросла в бідності в Англії під час Великої депресії, а згодом пережила бомбардування під час Другої світової війни. Щоб заробити гроші на їжу, вона працювала прибиральницею, що прищепило йому повагу до тих, хто виконує подібну роботу.

“Моя британська бабуся, Кора Амелія Робінсон, була важливою частиною мого дитинства. Вона була дуже суворою, але водночас доброю, і я завжди міг на неї покластися“, – написав Маск.

Підприємець підкреслив, що важке життя його бабусі, яке охоплювало бідність і небезпеки війни, сформувало його повагу до праці та людської стійкості. Він також висловив занепокоєння сучасними загрозами, які можуть спіткати жінок із подібним життєвим шляхом.

“Моя бабуся була однією з бідних дівчат робітничого класу, якій ніхто не допомагав і яку могли викрасти у сучасній Британії”, – заначив він.