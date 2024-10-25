Ілон Маск, найбагатша людина у світі та бізнесмен, підтримує регулярні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Їхні обговорення охоплюють особисті теми, бізнес-питання та геополітичну напругу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед посадовців США, Європи та РФ.

За даними джерел, одного разу Путін звернувся до Маска з проханням не активувати його супутниковий інтернет-сервіс Starlink на Тайвані як послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії республіканця Дональда Трампа. У той час як США та їхні союзники ігнорують Путіна, його діалог з Маском може вказувати на відновлення співпраці з російським лідером та підкріпити наміри Трампа укласти угоду щодо війни в Україні.

Проте ці контакти також викликають потенційні занепокоєння з питань національної безпеки. Маск налагодив тісні ділові стосунки з американськими військовими та розвідувальними службами, що забезпечило йому унікальну перспективу на деякі з найбільш чутливих космічних програм США.

Компанія SpaceX, яка управляє сервісом Starlink, отримала секретний контракт на $1,8 млрд у 2021 році та є основним постачальником ракет для Пентагону та NASA. Маск має дозвіл на доступ до певної секретної інформації, як повідомляє видання.

Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді. Декілька чиновників Білого дому заявили, що не були обізнані про ці розмови.

“Ця тема є дуже делікатною, враховуючи дедалі більшу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, які залишилися менше ніж за два тижні”, — пише WSJ.

За словами джерела, уряд стикається з важливим вибором, оскільки він значною мірою залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту критично важливі супутники національної безпеки, і NASA покладається на цю компанію для транспортування астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.