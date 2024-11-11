Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск несподівано прокоментував сумну новину про смерть білки на ім'я Арахіс (Peanut), що призвело до миттєвого зростання популярності мемкоїна, присвяченого тварині. Ринкова капіталізація монети PNUT на піку досягла $130 млн.

Господар Арахіс, Марк Лонг, нещодавно повідомив, що Департамент охорони навколишнього середовища Нью-Йорка (NYS DEC) вилучив у нього білку та єнота, яких він виростив.

Пізніше стало відомо, що Арахіса приспали. Це викликало хвилю обурення у соцмережах. Серед коментаторів був і Ілон Маск, який написав: “Уряд — це бездумна і бездушна машина для вбивств”.

Після заяви Маска трейдери почали активно скуповувати мемкоін PNUT, що прискорило його зростання. За даними платформи GMGN, деякі з перших покупців вклали у токен тисячі доларів, що значно прискорило зростання монети.

Відомо, що один із великих інвесторів обміняв 5 100 SOL (приблизно $839 тис.) на 8,99 млн PNUT. Крім цього, популярність отримала також монета First Convicted RACCON (FRED), створена на честь єнота, якого також приспали.

Кити почали масово купувати мемкоїн PNUT після того, як новину про Арахіс висвітлили багато світових ЗМІ.

Згідно з Lookonchain, один великий інвестор обміняв 5 100 SOL ($839 тис.) на 8,99 млн PNUT.

Кити також активно інвестували в “мемну” монету First Convicted RACCON (FRED), створену на честь єнота, якого приспали разом з Арахісом.

Роздрібні інвестори пішли за великими гравцями, створивши значний попит. У результаті капіталізація PNUT підскочила до $130 млн.

Високий попит підняв ціну Peanut the Squirrel до $0,14. На піку обсяг торгів мемкоїном на Solana перевищував $300 млн.