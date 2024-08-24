Серед акціонерів, зазначених у документі, є деякі з найвідоміших венчурних капіталістів і підприємців Кремнієвої долини, а також фонд, пов’язаний з хіп-хоп магнатом Шоном “Дідді” Комбсом.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ілон Маск на вимогу Федерального суду США надав список акціонерів X Holding Corp, які допомогли йому придбати соціальну мережу X (колишній Twitter). У документі перелічено майже 100 компаній, які мають частку в X, хоча багато з них представляють різні фонди, контрольовані однією фірмою чи особою.

Серед інших інвесторів – компанія венчурного капіталу Andreessen Horowitz, саудівський принц Аль-Валід бін Талал аль-Сауд; засновник Twitter і колишній генеральний директор Джек Дорсі; венчурна компанія 8VC, співзасновником якої є Джо Лонсдейл, який також є співзасновником компанії, що володіє платформою розвідувальної інформації та аналізу даних Palantir.

Кеті Таунсенд, юридичний директор Комітету журналістів, сказала, що рішення суду підтверджує “інтерес широкої громадськості знати, хто є власником X”.

Раніше незалежний американський журналіст Джейкоб Сільверман заявив, що “люди мають право знати, хто є власником компанії, яка відіграє таку помітну роль у формуванні суспільного дискурсу як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі”.

Зазначається, що Ілон Маск, один із найуспішніших підприємців сучасності, привернув інтерес великих і малих інвесторів після того, як оголосив про свою пропозицію придбати платформу. Є ознаки того, що за його володіння бізнес X зазнав труднощів, які потенційно призвели до втрати вартості часток інвесторів. Примітно, що X не публікує фінансові дані регулярно.