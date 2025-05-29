Павло Дуров оголосив про партнерство Telegram з xAI Ілона Маска. Відбудеться інтеграція чат-бота Grok та інвестиції на $300 млн. Проте сам Маск спростував домовленість з Дуровим.

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про укладення попередньої угоди з компанією xAI, що належить Ілону Маску, щодо інтеграції чат-бота зі штучним інтелектом Grok у месенджер Telegram.

У рамках цієї співпраці xAI планує інвестувати $300 мільйонів у вигляді готівки та акцій, а також передати Telegram 50% доходів від підписок на Grok, оформлених через платформу.

За словами Дурова, це партнерство дозволить користувачам Telegram отримати доступ до передових технологій штучного інтелекту вже цього літа. Grok буде інтегровано у всі додатки Telegram, надаючи можливості для:

пошуку відповідей безпосередньо через стрічку пошуку;

зміни стилю та деталізації повідомлень;

створення витягів з великих текстів та файлів;

модерації чатів і перевірки фактів у публікаціях.

Ця співпраця також відкриває нові фінансові перспективи для Telegram, який у 2024 році досяг прибутку в $540 мільйонів при доході $1,4 мільярда.

Проте, Ілон Маск зазначив, що остаточна угода ще не підписана, і наразі сторони перебувають на стадії узгодження деталей.