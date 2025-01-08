Після успішної підтримки Дональда Трампа на президентських виборах у США, Ілон Маск переключив свою увагу на Європу. У низці заяв на платформі X він гостро критикував уряди Німеччини та Великобританії, ставив під сумнів їхню економічну компетентність і навіть особисто ображав політичних лідерів цих країн.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Маск будує свою імперію і тестує, наскільки далеко він може зайти”, – зазначила професорка Колумбійського університету Алексіс Вічовскі.

Вона підкреслила, що його дії спрямовані не лише на збільшення багатства, а й на розширення впливу.

У Великобританії Маск закликав звільнити ув’язненого активіста крайніх правих, а його пости викликали занепокоєння серед політиків. Один з британських урядовців заявив, що такі дії можуть поставити під загрозу відносини між США та Великобританією, оскільки вони викликають сумніви серед американських інвесторів щодо економічної стабільності країни.

Водночас у Німеччині мільярдер відкрито підтримав партію “Альтернатива для Німеччини” (AfD), яка виступає проти Європейського Союзу та євро. Маск навіть заявив, що саме ця партія може “врятувати Німеччину”.

“Тільки AfD здатна вивести Німеччину з кризи”, – написав він.

Дії Маска викликали осуд і з боку європейських урядів, і з боку опозиційних сил. Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек наголосив, що Маск свідомо підтримує сили, які шкодять європейській єдності:

“Маск зміцнює тих, хто послаблює Європу. Слабка Європа вигідна тим, для кого регулювання є необґрунтованим обмеженням їхньої влади”, – заявив він.

Крім того, Європейський Союз заявив, що стежитиме за діями Маска, зокрема за його майбутньою розмовою з Аліс Вайдель, лідеркою AfD, щоб уникнути ризиків втручання у вибори, призначені на 23 лютого.

Політичні експерти зазначають, що втручання Маска у європейську політику може бути спробою повторити успіх його діяльності в США. Деніс Штеффан з Вільного університету Берліна вважає, що Маск усвідомив свій вплив на політику.

“Маск уже відчув смак перемоги, і тепер йому важко зупинитися”, – сказала вона.