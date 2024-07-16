Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск планує надавати близько $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у межах президентської кампанії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Згідно з їхньою інформацією, створений у червні комітет під назвою America PAC націлений на реєстрацію виборців, переконання голосувати їх достроково, а також на запит бюлетенів для голосування поштою в штатах, що вагаються. Зазначається, що Комітет найняв сотні людей для проведення роботи.

Видання WSJ уточнює, що спонсорами комітету America PAC також виступають компанія Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт — генеральний директор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.

13 липня стало відомо, що Ілон Маск вніс пожертву до фонду, який виступає на підтримку експрезидента США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.