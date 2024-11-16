Американський мільярдер, генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск іронічно відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про те, що ніхто не можна змусити незалежну країну "сісти й слухати" за столом переговорів.

Про це він написав у соцмережі Х.

Бізнесмен зробив репост видозміненої цитати Зеленського з інтерв’ю Українському радіо, яка у твіті звучить так: “США не можуть змусити нас “сидіти та слухати” за столом переговорів. Ми – незалежна країна”.

На це Маск відреагував у іронічному для нього стилі.

“У нього неймовірне почуття гумору”, – прокоментував Маск.

У дописі він додав посилання на статтю від 2021 року, оновлену 26 лютого 2022 року про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, несподівано проявив себе як переконливий військовий лідер.

Додамо, що раніше Маск відреагував на новину Newsweek про те, що новообраний президент США Дональд Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між Росією та Україною.

За словами мільярдера, “безглузді вбивства скоро закінчаться, час для розпалювачів війни добігає кінця”.