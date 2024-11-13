Американський мільярдер і засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск через свій супер PAC (політичний комітет дій) вклав близько $200 мільйонів у підтримку кампанії Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це повідомляє Assosiated Press.

Зазначається, ця сума допомогла активізувати виборців у ключових регіонах та створила новий прецедент того, як фінансові вливання від бізнесменів можуть впливати на виборчий процес.

Найбільшу частину фінансування надали America PAC, націлені на залучення нових та рідко активних виборців. Завдяки постанові Федеральної виборчої комісії, ухваленій у березні, цей PAC мав змогу координувати свої зусилля з кампанією Трампа, що дозволило використовувати практично необмежені кошти для збільшення явки в традиційно консервативних регіонах.

“Ми маємо нову зірку”, – сказав Трамп на вечірці з нагоди виборів у Флориді, маючи на увазі Маска.

Політичний директор кампанії Трампа Джеймс Блер зазначив, що завдяки таким великим вкладенням кампанія змогла зекономити кошти та зосередити їх на національних рекламних кампаніях і націленій агітації серед груп, які раніше підтримували демократів.

“Заощадивши кошти, ми змогли розширити та поглибити програми з платної взаємодії з виборцями та рекламні кампанії”, – додав Блер.

Це включало не лише загальнонаціональні кампанії, а й цілеспрямовані заходи для збільшення підтримки серед афроамериканців і латиноамериканців, де Трамп досяг значного успіху у 2024 році.

Окрім фінансової підтримки, Маск також виступив як один із найпомітніших прихильників Трампа, часто приєднуючись до нього на сцені під час передвиборчих заходів. Це допомогло Трампу залучити молодих виборців, які поважають Маска та його досягнення.

Відчутну роль зіграло і володіння Маском платформою X (колишній Twitter), яка ослабила багато обмежень щодо протидії дезінформації.