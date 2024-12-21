Ілон Маск висловив ідею створення тунелю під Атлантичним океаном, який з’єднає Нью-Йорк і Лондон, зазначивши, що його компанія The Boring Company здатна реалізувати цей проєкт за 20 мільярдів доларів.

Про це пише Newsweek.

Сьогодні переліт між цими містами займає близько восьми годин. Ідея будівництва такого тунелю не нова: ще у 2000-х роках інженери Массачусетського технологічного інституту Ернст Франкель і Френк Девідсон пропонували створити транспортну систему на магнітних подушках у вакуумному середовищі. Завдяки швидкості до 2000 км/год така подорож тривала б менш ніж годину.

Наразі найдовший підводний тунель, Євротунель, який проходить під Ла-Маншем і з’єднує Францію та Велику Британію, має довжину 39 кілометрів. Його будівництво тривало шість років і коштувало понад 11 мільярдів доларів, що нині оцінюють у 23–24 мільярди.

“The Boring Company може зробити це за в 1000 разів меншу суму», — заявив Ілон Маск.

Таким чином він вважає, що проєкт може коштувати лише 20 мільярдів доларів, що дешевше за Євротунель.

Нагадаємо, що у 2013 році Маск представив концепцію гіперлупів — вакуумних тунелів, здатних перевозити людей і вантажі зі швидкістю понад 1100 км/год. З того часу декілька компаній намагалися реалізувати цю технологію.