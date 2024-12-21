Про це пише Newsweek.
Сьогодні переліт між цими містами займає близько восьми годин. Ідея будівництва такого тунелю не нова: ще у 2000-х роках інженери Массачусетського технологічного інституту Ернст Франкель і Френк Девідсон пропонували створити транспортну систему на магнітних подушках у вакуумному середовищі. Завдяки швидкості до 2000 км/год така подорож тривала б менш ніж годину.
Наразі найдовший підводний тунель, Євротунель, який проходить під Ла-Маншем і з’єднує Францію та Велику Британію, має довжину 39 кілометрів. Його будівництво тривало шість років і коштувало понад 11 мільярдів доларів, що нині оцінюють у 23–24 мільярди.
“The Boring Company може зробити це за в 1000 разів меншу суму», — заявив Ілон Маск.
Таким чином він вважає, що проєкт може коштувати лише 20 мільярдів доларів, що дешевше за Євротунель.
Нагадаємо, що у 2013 році Маск представив концепцію гіперлупів — вакуумних тунелів, здатних перевозити людей і вантажі зі швидкістю понад 1100 км/год. З того часу декілька компаній намагалися реалізувати цю технологію.