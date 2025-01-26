Відповідний твіт Маск опублікував у соцмережі Х.
Ілон Маск пропонує змінити назву протоки Ла-Манш на “канал Джорджа Вашингтона”.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ США видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську. Також зміна назву і найвища вершина Північної Америки, Деналі. Тепер вона знову матиме ім’я експрезидента Мак-Кінлі.
Про перейменування Мексиканської затоки Трамп офіційно оголосив в інавгураційній промові 20 січня, після чого підписав відповідний виконавчий указ. Назва “Мексиканська затока” використовується понад чотири століття та вважається загальновизнаною.
- Я хочу бути миротворцем та об’єднувачем. Ми змінюємо назву Мексиканської затоки на затоку Америки. Ми повертаємо собі Панамський канал, — Трамп
- Путін заявив, що Трамп блефує щодо посилення санкцій
- Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну, — CNN