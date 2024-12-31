Ілон Маск, засновник Tesla та один із найвідоміших підприємців сучасності, привернув увагу зміною імені в соцмережі X (колишній Twitter) на «Kekius Maximus».

Його сторінка в мережі Х.

Маск замінив аватар на зображення популярного інтернет-мема — жаби Пепе, яка зображена у золотих обладунках із геймпадом у руках.

Цей крок збігся із зростанням популярності криптовалюти, натхненної мемами, зокрема токена під назвою Kekius. За останній тиждень його курс зріс на понад 5000%, що викликало інтерес інвесторів і мем-культури.

Аналітики припускають, що Маск міг пожартувати чи навіть розпочати нову хвилю обговорень навколо мем-культури та криптовалют, які регулярно з’являються у його повідомленнях.