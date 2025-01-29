Про це заявив словенський євродепутат Бранко Грімс.
Він пояснив, що висунув кандидатуру Маска за його «послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і на мир».
Водночас діяльність Маска у сфері соцмереж викликає суперечки. Низка міжнародних організацій та відомих осіб раніше заявили про вихід із X через його позицію.
- Міністерство оборони Німеччини призупинило свою діяльність у соцмережі, звинувативши її у сприянні поширенню дезінформації.
- Понад 60 університетів та дослідницьких установ з Німеччини та Австрії залишили X після розмови Маска з лідеркою ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Алісою Вайдель, під час якої вони критикували політику уряду ФРН.
- 87 французьких громадських організацій припинили використовувати платформу X 20 січня, у день інавгурації Дональда Трампа. Вони назвали Маска «небезпекою для свободи слова та демократичних цінностей».
- У Раді назвали “нацистський салют” Ілона Маска “емоційним жестом”
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