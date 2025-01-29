Американського мільярдера та власника соцмережі X Ілона Маска номінували на Нобелівську премію.

Про це заявив словенський євродепутат Бранко Грімс.

Він пояснив, що висунув кандидатуру Маска за його «послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і на мир».

Водночас діяльність Маска у сфері соцмереж викликає суперечки. Низка міжнародних організацій та відомих осіб раніше заявили про вихід із X через його позицію.

Міністерство оборони Німеччини призупинило свою діяльність у соцмережі, звинувативши її у сприянні поширенню дезінформації.

Понад 60 університетів та дослідницьких установ з Німеччини та Австрії залишили X після розмови Маска з лідеркою ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Алісою Вайдель, під час якої вони критикували політику уряду ФРН.

87 французьких громадських організацій припинили використовувати платформу X 20 січня, у день інавгурації Дональда Трампа. Вони назвали Маска «небезпекою для свободи слова та демократичних цінностей».