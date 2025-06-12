Ільва Йоханссон очолить підтримку українських біженців у ЄС

Про це пише Politico.

Ільва Йоханссон, колишня єврокомісарка, може стати новою спеціальною представницею Європейського Союзу, відповідальною за питання, що стосуються українців. Цю інформацію повідомляє Politico.

Двоє осіб, які мають інформацію про призначення, розповіли виданню, що Йоханссон займе нову посаду, в рамках якої вона буде координувати довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців.

Йоханссон, яка раніше обіймала посаду міністерки внутрішніх справ Швеції з 2019 по 2024 рік, неодноразово відвідувала Україну. У минулому році вона отримала український орден “За заслуги” за свою діяльність.

У травні Єврокомісія продовжила тимчасовий захист для близько 4,3 мільйона українців, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Крім того, виконавчий орган ЄС оголосив про плани перевести українських біженців на постійні легальні підстави або ж сприяти їх поверненню на батьківщину. Також буде створено “центри єдності” – інформаційні хаби, які працюватимуть спільно з Україною, надаючи підтримку в питаннях інтеграції та репатріації.