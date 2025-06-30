МВФ затвердив восьмий перегляд програми з Україною: новий транш 500 млн доларів

Як повідомив Telegram-канал Дениса Шмигаля

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною, що дозволить українському бюджету отримати новий транш у розмірі 500 мільйонів доларів.

Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Незабаром отримаємо дев’ятий транш від Фонду обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків.” – Денис Шмигаль

За словами прем’єра, загалом в рамках програми МВФ Україні вже надано понад 10 мільярдів доларів.

“Це важливий внесок у збереження нашої стійкості та макрофінансової стабільності. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови і зростання.” – Денис Шмигаль

29 травня Україна та МВФ досягли угоди щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.

Міжнародний валютний фонд є третім найбільшим постачальником фінансової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.