МВФ затвердив восьмий перегляд програми з Україною: новий транш 500 млн доларів

Як повідомив Telegram-канал Дениса Шмигаля
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною, що дозволить українському бюджету отримати новий транш у розмірі 500 мільйонів доларів.
Цю інформацію підтвердив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Незабаром отримаємо дев’ятий транш від Фонду обсягом 500 млн доларів. Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків.”
За словами прем’єра, загалом в рамках програми МВФ Україні вже надано понад 10 мільярдів доларів.
“Це важливий внесок у збереження нашої стійкості та макрофінансової стабільності. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови і зростання.”
29 травня Україна та МВФ досягли угоди щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування.
Міжнародний валютний фонд є третім найбільшим постачальником фінансової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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