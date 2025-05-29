МВФ завершив місію в Україні: 500 млн доларів очікують на фінансування

Про це повідомлюється прем’ір-міністр Денис Шмигаль

Міжнародний валютний фонд (МВФ) завершив свою місію в Україні, присвячену восьмому перегляду програми “Механізм розширеного фінансування”. Про це повідомили прем’єр-міністр Денис Шмигаль та представники Національного банку України.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна виконала дві основні вимоги МВФ для продовження фінансування. По-перше, уряд ініціював внесення законодавчих змін до парламенту, які передбачають нові вимоги щодо податкової звітності для операторів цифрових платформ. По-друге, було опубліковано звіт про результати зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України.

Завдяки успішному виконанню цих умов, Україна може очікувати на отримання приблизно 500 мільйонів доларів фінансування. Рада директорів МВФ має розглянути результати місії та затвердити їх, як повідомили в Національному банку України.

Голова Нацбанку Андрій Пишний підкреслив, що місія була дуже продуктивною та конструктивною. Він висловив подяку командам МВФ, Міністерства фінансів та Національного банку за їхню ефективну співпрацю, яка сприяє зміцненню фінансової стабільності країни та реалізації євроінтеграційних реформ.

З моменту початку програми МВФ з розширеного фінансування, до державного бюджету України надійшло близько 10,1 мільярда доларів із запланованих 15,5 мільярда доларів США.

Міжнародний валютний фонд залишається третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення, надавши близько 12,8 мільярда доларів США.