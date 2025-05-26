МВФ завершує восьмий перегляд програми EFF для України з траншем 500 млн доларів

Про підсумками зустрічі з місіїю Міжнародного валютного фондуМу повідомив Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Міжнародний валютний фонд (МВФ) завершує восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF), в рамках якого Україна очікує отримати транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів США. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з представниками МВФ.

Шмигаль зазначив, що Київ сподівається на позитивний результат цього перегляду. Від початку дії програми EFF Україна вже отримала близько 10,1 мільярда доларів.

Прем’єр також підкреслив, що уряд продовжує реалізацію системних реформ, які включають покращення управління публічними інвестиціями, оптимізацію роботи митниці та створення сприятливого інвестиційного середовища.

Під час зустрічі обговорювалися питання відновлення України, залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції в відбудову країни, а також використання заморожених російських активів.

«Україна залишається відданою курсу змін, які реалізуються у тісній співпраці з МВФ. Я впевнений, що фонд залишається надійним партнером нашої держави, і ми високо цінуємо його підтримку у ці складні часи», – підкреслив Денис Шмигаль.

Місія МВФ розпочала роботу над восьмим переглядом програми розширеного фінансування 20 травня 2025 року.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що успішні перегляди програми МВФ можуть забезпечити додаткові 1,9 мільярда доларів до кінця 2025 року.