МВФ планує виділити Україні 500 млн доларів у рамках восьмого перегляду програми EFF

Про це повідомила під час пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести засідання в найближчі тижні, на якому буде розглянуто восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Очікується, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення про виділення наступного траншу в розмірі приблизно 500 мільйонів доларів. Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні повідомила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

“Засідання Ради заплановано на найближчі тижні” – Джулія Козак

Вона також зазначила, що після визначення конкретної дати МВФ офіційно повідомить про це.

Козак підтвердила, що у разі позитивного рішення Виконавчої ради, Україна отримає транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів. Таким чином, загальна сума виплат за програмою EFF для України досягне 10,6 мільярдів доларів, враховуючи попередні транші.

“Я також можу додати, що економіка України залишається стійкою, показники в рамках EFF залишаються високими, попри дуже складні обставини. Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі, й прогрес у структурному порядку денному в Україні продовжується” – Джулія Козак

Нагадаємо, що 29 травня Україна та МВФ узгодили восьмий перегляд програми розширеного фінансування, що свідчить про продовження співпраці між країною та фондом.