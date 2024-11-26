Про це повідомили в Інституті масової інформації.
Зокрема, листи отримали виконавча директорка “Вільного радіо” Анастасія Шибіко та головний редактор харківського видання “Думка” Юрій Ларін.
Варто зазначити, що повідомлення надійшли з різних електронних адрес і були підписані різними іменами.
Представниця ІМІ Валентина Троян зазначила, що в одному з листів автор назвав себе ветераном АТО, а в іншому – бійцем із бойовим досвідом. У кожному з повідомлень йшлося про те, що автор є “спеціалістом із мінно-підривних робіт”. У листах також містився перелік установ, які нібито заміновані, із зазначенням їхніх адрес. Однак таких установ за вказаними адресами не існує.
“Автор листа зазначає, що залишив у приміщенні іграшку, запаковану у вакуум, яка нібито замінована. Також у листі була вказана адреса, за якою нібито вже пролунав вибух”, — пише Троян.
У листі також містилися погрози щодо мінування у школі, редакції ЗМІ, готелі та адміністрації.
“Свої наміри автори листів аргументують тим, що влаштовують теракти за “знущання над Ветеранами Бойових Дій та учасниками АТО України”, — йдеться у матеріалі.
Представниця ІМІ вже повідомила СБУ про листи.