Українські журналісти та редакції отримали анонімні повідомлення електронною поштою про замінування низки установ у різних регіонах України.

Про це повідомили в Інституті масової інформації.

Зокрема, листи отримали виконавча директорка “Вільного радіо” Анастасія Шибіко та головний редактор харківського видання “Думка” Юрій Ларін.

Варто зазначити, що повідомлення надійшли з різних електронних адрес і були підписані різними іменами.

Представниця ІМІ Валентина Троян зазначила, що в одному з листів автор назвав себе ветераном АТО, а в іншому – бійцем із бойовим досвідом. У кожному з повідомлень йшлося про те, що автор є “спеціалістом із мінно-підривних робіт”. У листах також містився перелік установ, які нібито заміновані, із зазначенням їхніх адрес. Однак таких установ за вказаними адресами не існує.

“Автор листа зазначає, що залишив у приміщенні іграшку, запаковану у вакуум, яка нібито замінована. Також у листі була вказана адреса, за якою нібито вже пролунав вибух”, — пише Троян.

У листі також містилися погрози щодо мінування у школі, редакції ЗМІ, готелі та адміністрації.

“Свої наміри автори листів аргументують тим, що влаштовують теракти за “знущання над Ветеранами Бойових Дій та учасниками АТО України”, — йдеться у матеріалі.

Представниця ІМІ вже повідомила СБУ про листи.