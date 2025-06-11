Масові протести в Лос-Анджелесі: понад 470 затриманих на тлі імміграційної політики Трампа

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Левітт під час брифінгу 11 червня.

Під час нещодавніх протестів у Лос-Анджелесі правоохоронці затримали щонайменше 330 мігрантів, з яких 113 мали попередні кримінальні судимості. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Левітт на брифінгу 11 червня.

Загалом було затримано 157 осіб, включаючи громадян США, за підозрою у нападі та перешкоджанні діяльності поліції. Серед інцидентів зафіксовано спробу вбивства поліцейського за допомогою коктейлю Молотова.

“То хто ж фінансує цих нелегальних іммігрантів, які приходять із дуже професійним спорядженням для боротьби під час масових заворушень? Це питання, яке має турбувати кожного, хто дбає про правду.” – Карін Левітт

Вона також закликала журналістів допомогти виявити джерела фінансування цих груп.

Протести проти імміграційної політики президента Дональда Трампа тривають у Сполучених Штатах вже п’ятий день. Вони розпочалися після затримання щонайменше 118 мігрантів у Лос-Анджелесі за порушення міграційного законодавства.

Згідно з інформацією медіа, під час протестів було затримано понад 470 осіб. У Білому домі підтвердили, що програма рейдів та депортацій продовжиться, незважаючи на протести.

“ICE продовжуватиме забезпечувати дотримання закону.” – Крісті Ноем, міністерка внутрішньої безпеки

Протести охопили 26 міст, де десятки, а в деяких випадках сотні й тисячі людей вийшли на вулиці з плакатами. У Лос-Анджелесі за указом Трампа були розгорнуті війська Національної гвардії та морських піхотинців, а в штаті Техас також готуються до їх залучення.

Активісти планують провести ще масштабніші демонстрації найближчими днями, зокрема, 14 червня по всій країні відбудуться заходи “Без королів”, які збігатимуться із запланованим військовим парадом Трампа у Вашингтоні.