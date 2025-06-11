Імміграційні рейди в Лос-Анджелесі: протести та затримання легальних мігрантів

Як зазначає Міністерство внутрішньої безпеки США

У Лос-Анджелесі під час імміграційних рейдів місцеві жителі вражені тим, що серед затриманих опиняються люди, які намагаються легалізувати своє перебування в США. Про це розповіла українка Христина Загребельна, яка проживає в цьому місті.

“Деякі люди прийшли в федеральні установи, аби оновити свої статуси. І ось це найбільше здивувало, що якщо ви хочете, щоб люди були тут легально, ось люди роблять кроки, щось роблять зі своїми документами, або просто оновлюють статус.” – Христина Загребельна

Христина підкреслює, що процес легалізації в США є надзвичайно складним, тривалим і дорогим, іноді займаючи до 10–15 років.

“Дійсно шкода тих людей, яких депортують ні за що. Тому що ми розуміємо, що є люди, які робили якісь правопорушення… Але з того, що витікає в новини, часто це просто сім’ї, які за 20 років якимось чином не змогли легалізуватись.” – Христина Загребельна

Особливо обурюють історії про депортацію, які призводять до розділення родин.

“Коли мова йде про те, що, наприклад, забирають маму, і вона кричить, що в мене дитина в школі, 8 років, хто забере мою дитину?” – Христина Загребельна

Христина також згадує про випадок депортації матері з 4-річною дитиною, яка страждає на рак, що викликало хвилю критики на адресу міністерки безпеки Крісті Ноем.

“Її питають, а як ви могли допустити, що 4-річну дитину, яка є громадянином, мама не громадянин, його з 4-тою стадією раку депортують разом з мамою? … Вона там щось говорить, намагається якось перебувати. Тобто, що говорить, на жаль, про некомпетентність цієї людини.” – Христина Загребельна

Президент США Дональд Трамп направив до Лос-Анджелеса морську піхоту та підрозділи Нацгвардії для підтримки порядку під час протестів проти рейдів. Христина підтверджує їхню присутність, але зазначає, що їх не так багато, як повідомлялося раніше:

“Навіть 700 морських піхотинців не виглядає. Мені здається, трошки менше. Навіть Ньюсом, губернатор Каліфорнії, говорив, що там менше, ніж дві тисячі.” – Христина Загребельна

Вона також зазначає, що в спальних районах міста ситуація залишається спокійною, тоді як у центрі під час вихідних відбулися підпали автомобілів, застосування сльозогінного газу та мародерство.

На даний момент, за словами Христини, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Протести тривають і в інших містах США.

Міграційні протести в США: основні факти

Перші протести розпочалися ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок у місті заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах було близько “1000 учасників заворушень”. За даними відомства, демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot спалахнули нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліцейські застосували сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією АР, під час протесту заарештували профспілкового лідера, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронним органам.

Згідно з даними перепису населення, у штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та людей іноземного походження.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії у зв’язку з сутичками, що сталися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Вони мають “тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання”. Їх буде розгорнуто на 60 днів, а остаточне рішення залишається за міністром оборони США.