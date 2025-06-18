Вплив війни на чисельність диких тварин у Харківській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Війна, що розгорнулася в Україні, суттєво вплинула на популяцію диких тварин у Харківській області. Зокрема, спостерігається зростання чисельності шакалів та фазанів. Про це повідомив Дмитро Бугло, головний спеціаліст Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, в ефірі Українського Радіо Харкова.

За словами Бугла, чисельність шакалів у регіоні зросла через зміни клімату. Якщо у 2022 році їх було всього 17, то на початок 2025 року їх кількість досягла 54 особин.

“Вперше шакали почали заходити до Харківщини у 2019-2020 роках з Дніпропетровської області. На це також вплинуло зміщення вовка, бо вони – конкуренти. Там, де є вовк, шакал не з’являється. На Харківщині вовки та шакали живуть в різних локаціях. Це залежить від сезону, ситуації й, в першу чергу, від двох основних факторів – наявності та доступності корму. Найбільше шакалів зараз зустрічається у Берестинському та Лозівському районах.”

Шакали, як і будь-які інші хижаки, можуть становити загрозу для господарств. Хоча вони не можуть впоратися з великою рогатою худобою, кури, птиця та кролі піддаються небезпеці.

Фазани також зазнали зростання чисельності внаслідок м’якших зим та змін клімату. Порівняно з 2022 роком, їх кількість зросла на 140%. Вони поширилися по всій області, навіть до кордону з Росією.

“Щодо фазанів, то порівняно з 2022 роком, відбулося збільшення до 140%. Зими стали м’якішими, менше снігу, менше вологи, їм легше добувати харчі собі. Раніше їх було трохи в Змієві, Балаклії, а також у Берестинському та Лозівському районах. Станом на початок повномасштабного вторгнення фазани вже були по всій області, до самого кордону з Росією. І чисельність фазанів продовжує зростати.”

Проте чисельність куріпки зменшилася, оскільки вона ночує на землі, що робить її більш вразливою для хижаків, зокрема лисиць, чисельність яких також зросла.

З 2022 року в Харківській області заборонено полювання через воєнний стан, що призвело до збільшення чисельності хижаків. Дмитро Бугло зазначає, що раніше полювання допомагало контролювати їхню кількість.

“Під час полювання якраз і прибирали зайву кількість хижака для того, щоб зберегти інші види. Держпродспоживслужбою проводиться пероральна вакцинація диких м’ясоїдних і за результатами цієї вакцинації потім проводиться вилучення, для того, щоб перевірити, як вакцина спрацювала, на який відсоток. Відстріл службою також проводиться.”

Обліки диких тварин на Харківщині

Щороку фахівці проводять обліки мисливських тварин. Станом на початок 2025 року в області налічувалися:

олень благородний – 418 тварин;

олень плямистий – 422 тварини;

лань – 19 тварин;

лось – 39 тварин;

козуля – 8539 тварин;

кабан – 1496 тварин;

бобри – близько трьох тисяч тварин;

бабаки – 21 тисяча тварин;

заєць – 81 тисяча тварин;

вовк – 147 тварин;

шакал – 54 тварини;

єнотоподібна собака – 1262 тварини;

лисиця – 3824 тварини.

Дикі тварини в місті та вплив бойових дій

Після початку повномасштабного вторгнення жителі Харкова почали частіше зустрічати в місті диких тварин – зайців, лисиць, єнотоподібних собак та куниць. Дмитро Бугло зазначає, що ці тварини раніше жили у лісопарках, але через велику кількість людей не виходили вдень.

“Ситуація в тому, що внаслідок великого скупчення людей, вони просто не показувалися. А у зв’язку з тим, що стало менше людей, вони почали виходити вдень. Насправді в місті живуть заєць, лисиця, єнотоподібна собака, куниця. Навіть свого часу у лісопарку, до реконструкції, жили кабани й лосі, косулі теж зустрічалися.”

Всі тварини страждають від бойових дій. Великі копитні, такі як кабани, олені та козулі, часто підриваються на розтяжках і мінах. Лисиці, завдяки своїм розмірам, рідше потрапляють у такі небезпеки, але ліси, луки та кормові бази зазнають значних втрат.

У 2022-2023 роках тварини могли легко харчуватися на покинутих сільськогосподарських полях навіть взимку. Наприклад, поблизу Вовчанської громади та Чугуєва на одному полі нараховували близько тисячі козуль, які переселилися туди через вибухи вздовж кордону. Однак за ними слідували й хижаки.

Таким чином, війна суттєво змінила екосистему Харківщини, впливаючи на чисельність і поведінку диких тварин, що потребує подальшого моніторингу та адаптивного управління природними ресурсами.