У Збройних Силах України активно тестується нова цифрова система обліку особового складу під назвою “Імпульс”. Основна мета цього сервісу полягає в спрощенні взаємодії між різними підрозділами армії. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства оборони України.

Розробка системи “Імпульс” була здійснена фахівцями оборонного відомства у співпраці з Центром масштабування технологічних рішень та Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ. Ця система має на меті значно полегшити управлінські процеси в підрозділах, усуваючи потребу в зайвих запитах для отримання та обробки даних, а також автоматизуючи формування звітів і наказів.

Крім того, “Імпульс” може стати основою для подальшого розвитку інших додатків, таких як “Армія+”, де інформація про звання та посаду військовослужбовця буде автоматично підтягуватись під час подачі рапортів.

На даний момент система проходить тестування у 3-му армійському корпусі ЗСУ. Керівник проєкту “Імпульс” Роман зазначив, що цей корпус є яскравим прикладом того, як військові підрозділи можуть сприяти розвитку технологій. Він підкреслив, що отриманий зворотний зв’язок є надзвичайно важливим для вдосконалення системи.

Варто зазначити, що в січні командир Центру масштабування технологічних рішень при ЗСУ Валерій Чуркін повідомив, що дослідна експлуатація “Імпульсу” запланована на літо 2025 року, що свідчить про активний розвиток цифрових технологій у військовій сфері.