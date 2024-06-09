Активні наступальні дії російських окупаційних військ на Харківщині зупинилися, але попри це Харків все ще перебуває під загрозою.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з CBS News.

“Імпульс цієї (російської наступальної, — ред.) операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі російським силам”, — сказав Салліван.

Також радник Байдена, коментуючи дозвіл США бити американською зброєю по російській території, зауважив, що надати такий дозвіл з боку президента США було “здоровим глуздом”.

“Не мало сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою”, — прокоментував Салліван.