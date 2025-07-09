В Італії знайдено мертвою українську дівчину 2007 року народження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 липня в італійському місті Каровіньо було знайдено мертвою українську громадянку, яка народилася у 2007 році. Дівчина зникла 4 липня, і її зникнення викликало занепокоєння.

Цю інформацію підтвердили в Генеральному консульстві України в Неаполі, яке активно займається справою.

На даний момент триває процес ідентифікації тіла. За попередніми даними, основною версією смерті є самогубство, проте остаточні висновки ще не зроблені.

Консульство вже направило офіційні запити до місцевих органів, зокрема до Комуни та Управління поліції Каровіньо, для отримання додаткової інформації про обставини трагедії.

Консул також зв’язався з матір’ю загиблої, щоб надати необхідну підтримку та інформацію. Генеральне консульство України в Неаполі тримає цю справу під контролем, щоб забезпечити належне реагування на ситуацію.

Додаткова інформація буде надана пізніше.