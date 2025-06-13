В Україні завершили репатріацію тіл загиблих з Росії – оновлення ситуації

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні завершилися репатріаційні заходи, в результаті яких з Росії повернули тіла 1200 загиблих українських громадян. Цю інформацію підтвердив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Правоохоронні органи разом із Міністерством внутрішніх справ вживають усіх необхідних заходів для ідентифікації загиблих. За даними російської сторони, ці тіла належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Раніше Володимир Мединський, помічник президента Росії, заявив, що Україна нібито “несподівано перенесла на невизначений термін обмін тіл загиблих та військовополоненими”.

Він також зазначив, що перша партія з 1212 тіл загиблих бійців ЗСУ “вже доставлена до рефрижераторів у районі обміну”, і Україні нібито передали перший список із 640 військовополонених для початку обміну.

У відповідь на ці заяви, представники Координаційного штабу підтвердили, що команди з обох сторін дійсно працювали над репатріацією тіл загиблих та обміном полонених. Проте, за їхніми словами, не було досягнуто домовленостей щодо конкретних дат обміну та підтвердження списків.

“Відео, опубліковане росіянами, у якому показали рефрижератори з нібито тілами загиблих українських військових, зняли не на визначеному місці обміну.” – Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу

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