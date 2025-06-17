У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації через аспірантуру

Як повідомляють у пресслужбах СБУ та ГУ Нацполіції, зокрема через Telegram-канал СБУ

У Запоріжжі правоохоронці висунули підозру ректору приватного університету та восьми його співробітникам. Вони підозрюються в організації схеми, яка дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації шляхом оформлення до аспірантури.

Згідно з інформацією, оприлюдненою 17 червня СБУ та ГУ Нацполіції Запорізької області, освітяни зараховували військовозобов’язаних на денну форму навчання без необхідності проходження вступних іспитів та відвідування занять.

“Вартість ‘послуги’ сягала до п’яти тисяч доларів готівкою з кожного клієнта. Додатково псевдоаспіранти сплачували на рахунок вишу по 20 тисяч гривень за два семестри, після чого ці кошти незаконно виводилися з рахунків університету та розподілялися між організатором, його заступниками та керівництвом інститутів навчального закладу.” – Нацполіція

Протягом періоду з кінця 2023 до середини 2024 року учасники цієї схеми реалізували майже три тисячі фальшивих посвідчень аспірантів, заробивши понад 17 мільйонів гривень, як повідомили в Нацполіції.

На основі зібраних доказів дев’ятьом особам висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи створення злочинної організації, підкуп службової особи, несанкціоновані дії з інформацією, ухилення від призову та перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Якщо провину підозрюваних буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.