Місце: Через морози церемонію перенесли до Ротонди Капітолію, хоча зазвичай її проводять біля західного фасаду будівлі.

Через морози церемонію перенесли до Ротонди Капітолію, хоча зазвичай її проводять біля західного фасаду будівлі. Час: Початок офіційних заходів – о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Початок офіційних заходів – о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Події: Ранкова служба в церкві Святого Іоанна. Чаювання у Білому домі між подружжями Байденів і Трампів. Урочисте складання присяги віце-президентом Джей Ді Венсом і президентом Дональдом Трампом. Промова Трампа після присяги. Почесний від’їзд Джо Байдена та Камали Гарріс. Президентський парад на арені Capital One. Підписання перших указів у Білому домі. Інавгураційний обід і вечірні бали.



Відвідувачі церемонії:

Серед гостей – колишні президенти США (Джордж Буш, Білл Клінтон, Барак Обама), представники Конгресу, судді Верховного суду, військові та дипломати.

Очікується присутність іноземних лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея, прем’єрки Італії Джорджії Мелоні та представників Китаю, Сальвадору й Грузії.

На церемонії також будуть провідні бізнесмени, зокрема Джефф Безос, Ілон Маск, Марк Цукерберг, Сем Альтман та інші.

Безпека:

Центр Вашингтона перекрито, встановлено посилені заходи безпеки. Для охорони залучено військові підрозділи, поліцію та національну гвардію.

Ця інавгурація стане історичною, адже Дональд Трамп повертає собі президентське крісло, ставши першим після Гровера Клівленда президентом, обраним на дві каденції з перервою.