Про це повідомляє Cointelegraph.

Протягом кількох годин курс Bitcoin досягнув рекордного показника, наблизившись до $110 тисяч, а нині його вартість утримується на рівні близько $108 тисяч.

За даними Bloomberg, вартість цифрового активу зросла на 5,5% після того, як Дональд Трамп разом із дружиною Меланією презентували власні мемкоїни. 19 січня ринкова капіталізація компанії Трампа перевищила $15 мільярдів, однак згодом зазнала різкого спаду.

Інші ключові токени, такі як Ether і XRP, також показали різке зростання. Раніше повідомлялося, що після повернення до Білого дому Дональд Трамп може видати указ, який зробить криптовалюту національним пріоритетом США.