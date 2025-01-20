Про це повідомляє Cointelegraph.
Протягом кількох годин курс Bitcoin досягнув рекордного показника, наблизившись до $110 тисяч, а нині його вартість утримується на рівні близько $108 тисяч.
За даними Bloomberg, вартість цифрового активу зросла на 5,5% після того, як Дональд Трамп разом із дружиною Меланією презентували власні мемкоїни. 19 січня ринкова капіталізація компанії Трампа перевищила $15 мільярдів, однак згодом зазнала різкого спаду.
Інші ключові токени, такі як Ether і XRP, також показали різке зростання. Раніше повідомлялося, що після повернення до Білого дому Дональд Трамп може видати указ, який зробить криптовалюту національним пріоритетом США.
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