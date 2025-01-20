Як пише видання, на церемонії будуть присутні колишні президенти США:

Джордж Буш (43-й президент) з дружиною Лорою Буш,

з дружиною Лорою Буш, Білл Клінтон (42-й президент) разом із дружиною, колишньою держсекретаркою Гілларі Клінтон,

разом із дружиною, колишньою держсекретаркою Гілларі Клінтон, Барак Обама (44-й президент), який приїде без дружини Мішель.

Також на заході буде лідер меншості в Палаті представників, Гакім Джеффріс, який є членом Об’єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній.

Серед представників бізнесу:

Ілон Маск , генеральний директор Tesla та давній соратник Трампа,

, генеральний директор Tesla та давній соратник Трампа, Джефф Безос , засновник Amazon,

, засновник Amazon, Марк Цукерберг , генеральний директор Meta,

, генеральний директор Meta, Шоу Цзи Чу, генеральний директор TikTok, який сидітиме поруч із іншими відомими гостями.

Цікаво, що Трамп змінив свою позицію щодо TikTok під час передвиборчої кампанії 2024 року, хоча раніше закликав заборонити додаток.

Деякі відомі політичні постаті не відвідають інавгурацію:

Ненсі Пелосі , колишня спікерка Палати представників, яка була присутня на першій інавгурації Трампа у 2017 році, цього разу не планує приїхати.

, колишня спікерка Палати представників, яка була присутня на першій інавгурації Трампа у 2017 році, цього разу не планує приїхати. Володимир Зеленський, президент України, також не братиме участі у церемонії, пояснивши, що для поїздки потрібне офіційне запрошення, якого він не отримав.

Традиційно лідерів інших держав на інавгурацію президентів США не запрошують, хоча, за словами Зеленського, є ті, хто може приїхати без запрошення.