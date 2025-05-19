У Львові ветеран Андрій Баглай, який був звільнений із Національної гвардії через проблеми зі здоров’ям, заявив про випадок побиття та викрадення з боку працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Однак Олег Домбровський, речник Оперативного командування “Захід”, спростував ці звинувачення, зазначивши, що силові дії з боку військових не мали місця, і прокоментував хід службового розслідування.

За словами Домбровського, інцидент стався 16 травня ввечері, коли військовослужбовці одного з районних центрів комплектування проводили оповіщення військовозобов’язаних. Вони звернулися до Андрія Баглая з проханням показати військово-облікові документи, на що він відреагував відмовою, проявляючи зверхність і некоректність у спілкуванні.

Після цього чоловіка запросили до ТЦК, і лише під час руху він повідомив, що проходив військову службу, але був звільнений зі Збройних сил України через стан здоров’я. Після з’ясування цих обставин його відпустили.

Речник ОК “Захід” підкреслив, що результати розслідування не підтвердили заяви Баглая про неправомірні дії з боку військових. Також не було зафіксовано жодних звернень від нього до правоохоронних органів або медичних установ.

Важливо зазначити, що четверо з п’яти військовослужбовців, які брали участь в оповіщенні, є учасниками бойових дій, що свідчить про їхній досвід та професіоналізм.

Олег Домбровський акцентував увагу на тому, що військовозобов’язані зобов’язані на вимогу працівників ТЦК надавати свої військово-облікові документи. У випадку, якщо документи відсутні або є інші причини для підтвердження статусу, особа повинна прибути до ТЦК для звірки даних і підтвердження свого статусу.