Інклюзивні керамічні тарілки для ветеранів від Вікторії Белявської

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вікторія Белявська, талановита керамістка з Луганщини, створює унікальні інклюзивні тарілки, які допомагають людям, що їдять однією рукою. Вона безкоштовно виготовляє цей посуд для ветеранів ЗСУ з ампутаціями. Вікторія надає перевагу глині з Донбасу, хоча зазначає, що можливості її замовляти стають дедалі обмеженішими. Про акцію «підвішана» тарілка, майстер-класи для військових у Покровську та особливості дизайну своїх виробів вона розповіла в інтерв’ю.

“Прийшла у кафе зі своєю раменною тарілкою з колекції ‘Кракен’. 25% з продажів іде на благодійність відповідному підрозділу. Поїла, вони сказали, що в мене прикольна тарілка. Тоді це було для контенту, реклами в Інстаграмі, нині ми – співпрацюємо.” – Вікторія Белявська, художниця з Луганщини

Ідея створення інклюзивних тарілок виникла у Вікторії після перегляду подібних виробів на маркетплейсах. Вона адаптувала побачене, створивши власний дизайн, який зберігає корисні властивості. Майстриня вражена, що її ідея стала популярною лише нещодавно, адже вона вважає, що такі вироби можуть суттєво полегшити життя багатьом людям.

Кожна тарілка виготовляється вручну, важить до 800 грамів і має вісім штифтів, які дозволяють закріпити їжу для зручності. Один борт тарілки вищий, що допомагає людям легше набирати страви. Вікторія також додає до кожної тарілки корисні аксесуари, такі як силіконові ніжки та спеціальні щіточки для миття.

Сьогодні посуд Вікторії представлений у кількох ресторанах Києва, а замовлення надходять з різних міст України, таких як Чернівці, Ірпінь, Львів та Одеса. Вона зазначає, що про інклюзивний посуд часто запитують у шпиталях та реабілітаційних центрах. Для ветеранів російсько-української війни тарілки виготовляються безкоштовно в рамках акції «підвішана» тарілка.

“Наприклад, людина, яка не має безпосередніх знайомих, яким потрібна інклюзивна тарілка, але хоче зробити комусь приємність, купує її. Коли звертається військовий, я не беру з нього грошей, а таким чином передаю їм подарунки. Майже 60 ‘підвішених’ тарілок вже забрали, ще 10 поїдуть у центр реабілітації.” – Вікторія Белявська

Цей посуд значно полегшує життя людям з ампутаціями, церебральним паралічем, інсультами та іншими обмеженнями рухової системи. Він також корисний для пенсіонерів, людей з поганим зором та батьків дітей з особливими потребами.

Вікторія зазначає, що багато людей соромляться замовляти подібний посуд через страх не впоратися з їжею, особливо в незнайомому оточенні. Вона вважає, що заклади харчування повинні бути готові приймати ветеранів та інших людей з особливими потребами.

Майстриня активно збирає відгуки про свій посуд і планує вдосконалити його, наприклад, розфарбувати штифти в інший колір та додати силіконовий килимок, щоб тарілка не ковзала по столу.

Вікторія родом з окупованої Голубівки (колишній Кіровськ) Луганської області. Її захоплення керамікою почалося з спроби виготовити світильник. З початком повномасштабного вторгнення її хобі стало професією.

Вона віддає перевагу глині з Донбасу, але зараз її важко знайти через бойові дії. Вікторія працює в майстерні з піччю, де може випікати до десяти тарілок одночасно. Серед її виробів – посуд, лампи, вази, скульптури та керамічні урни для праху.

Одна з колекцій тарілок називається «Дитинство» і прикрашена зображеннями териконів. Вікторія вважає, що її кераміка поєднує функціональність та художню цінність, а також є спогадом про рідний край.

Крім того, вона проводить арттерапевтичні майстер-класи для військовослужбовців та дітей, які постраждали від війни, працюючи з дітьми-переселенцями з різних міст України.