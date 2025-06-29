Агенти військово-партизанського руху “АТЕШ” інформують про активізацію окупантів на військовому об’їкті у криму, за даними Telegram-каналом руху АТЕШП

Військово-партизанський рух “АТЕШ” повідомляє про підвищену активність окупантів на військовому об’єкті в Криму, зокрема на колишній базі підводних човнів у Балаклавській бухті. Цю інформацію було опубліковано в Telegram-каналі руху.

“За нашою інформацією, об’єкт може використовуватись як укриття для зберігання боєприпасів, швидкого перекидання морських безпілотників або як захищений командний пункт. Координати: 44.50346, 33.59788.”

Згідно з даними партизанів, нещодавно окупанти знесли покинуті будівлі в прибережній зоні Балаклавської бухти, що раніше слугували частиною секретної підземної бази підводних човнів “Об’єкт 825 ГТС”, спроєктованої для витримування ядерного удару.

“У результаті нещодавнього знесення покинутих будівель у прибережній зоні відкрився прямий огляд входу до штольні, з якої в радянські часи здійснювалося завантаження й розвантаження торпед і ракет. Наразі вхід до підземної споруди вільний, а прилегла територія розчищена – це може свідчити про можливу підготовку об’єкта до повторного використання.”

Крім того, рух “АТЕШ” нагадує, що раніше повідомляв про переміщення російських підрозділів протиповітряної оборони на окупованих територіях Херсонщини та Криму.