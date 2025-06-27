Індія відмовила ООН у доступі до розслідування авіакатастрофи Air India

Як повідомляють два джерела, знайомі з ситуацією, агенція Reuters заявляє, що Індія не дозволила слідчому з ООН долучитися до розслідування катастрофи літака Air India.

Індія вирішила не надавати доступ слідчому ООН для участі у розслідуванні авіакатастрофи рейсу Air India, незважаючи на критику з боку міжнародних експертів, які вказують на затримки у роботі з чорними скриньками. Про це повідомили два джерела, знайомі з ситуацією, агентству Reuters.

Агентство ООН з питань авіації запропонувало Індії направити свого представника для участі у розслідуванні, що є незвичним кроком, оскільки зазвичай такі слідчі залучаються лише за офіційним запитом країни. Наприклад, Міжнародна організація цивільної авіації (МОЦА) раніше направляла слідчих для розслідувань катастроф, таких як збиття малайзійського Boeing у 2014 році та українського літака у 2020 році.

Проте Індія відмовила навіть у статусі спостерігача для слідчого, як повідомляють джерела Reuters. Раніше експерти з авіаційної безпеки критикували Індію за недостатню прозорість у розслідуванні, зокрема щодо стану чорних скриньок. Одну з них було знайдено 13 червня, а другу – 16 червня, але дані з них зчитали лише через два тижні після катастрофи.

Наразі неясно, де саме будуть аналізувати записи – в Індії чи США, оскільки до розслідування приєдналася американська Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB). Індійське бюро з розслідування авіакатастроф (AAIB) не надало офіційних коментарів. Міністерство цивільної авіації підтвердило, що дані з чорних скриньок були зчитані лише через два тижні після аварії. За цей час влада провела лише одну пресконференцію без можливості ставити запитання.

Згідно з правилами Міжнародної організації цивільної авіації (Додаток 13), рішення про зчитування даних із самописців має ухвалюватися терміново, особливо якщо інформація може допомогти уникнути нових катастроф.

Деталі авіакатастрофи в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона, але не набравши висоту, розбився поблизу житлових приміщень медичного коледжу.

На борту перебували 242 особи: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, сім португальців та один канадець. Серед загиблих – колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат Віджай Рупані. Водночас стало відомо, що одна людина вижила – Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії.

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмедабада були госпіталізовані після падіння літака на територію студмістечка, двоє з них у критичному стані. За інформацією поліції, загальна кількість загиблих сягає щонайменше 290 осіб.

Розслідування причин трагедії триває. Серед основних версій – несправність двигуна, проблеми з закрилками та те, що шасі залишалося відкритим під час зльоту.