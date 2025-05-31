Індія підтвердила втрати винищувачів у конфлікті з Пакистаном

Як повідомляє медіа Bloomberg

31 травня начальник штабу оборони Збройних сил Індії Аніл Чаухан підтвердив, що країна зазнала втрат винищувачів під час нещодавнього конфлікту з Пакистаном. Однак він не уточнив, скільки саме літаків було знищено.

Цю інформацію Чаухан озвучив в інтерв’ю Bloomberg TV під час безпекового форуму “Діалог Шангрі-Ла”, що проходив у Сінгапурі.

Раніше прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф стверджував, що Ісламабад збив шість індійських винищувачів, проте журналісти не змогли підтвердити ці дані незалежно.

Аніл Чаухан назвав заяви Пакистану про шість збитих літаків “абсолютно неправильними”, але не став уточнювати, скільки літаків втратила Індія.

“Чому вони були збиті, які помилки були допущені – ось що важливо. Цифри не важливі. Добре те, що ми змогли зрозуміти тактичну помилку, якої ми припустилися, виправити її, а потім через два дні знову підняти в повітря всі наші літаки, націлившись на дальні відстані.” – Аніл Чаухан

Загострення відносин між Індією та Пакистаном

Напруженість між Індією та Пакистаном почала зростати після того, як 22 квітня на курорті поблизу Пахалгама в контрольованому Нью-Делі Кашмірі озброєні люди застрелили щонайменше 26 туристів, більшість з яких були індійцями.

Відповідальність за цей напад взяло на себе угруповання The Resistance Front (TRF), яке звинуватило Індію у демографічних змінах у Кашмірі. Пакистан, у свою чергу, засудив напад і заперечив свою причетність.

23 квітня 2025 року прем’єр Індії Нарендра Моді скликав Радбез, після чого Індія зупинила видачу віз пакистанцям, закрила перехід Аттарі-Вагах і призупинила дію Індуської водної угоди. 24 квітня Делі перекрив воду річки Інд, що тече до Пакистану, що Ісламабад назвав “актом війни”.

30 квітня пакистанська влада заявила, що Індія готується до нападу, закривши повітряний простір для індійських авіакомпаній, припинивши торгівлю та відкликавши дипломатів.

Увечері 6 травня в Пакистані та Кашмірі пролунали вибухи. Індія оголосила про атаку на дев’ять об’єктів “терористичної інфраструктури”, розпочавши операцію “Сіндур”. Пакистан назвав це “актом війни” і заявив про своє право на відповідь.

10 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан домовились про припинення вогню, хоча після цього дня вибухи продовжували лунати з обох сторін.

Кашмір розділений на два індійські штати – Кашмір та Джамму, а також автономну провінцію Пакистану Азад Кашмір (Вільний Кашмір). Частину регіону контролює Китай. Кордони між трьома країнами не є офіційно визнаними, оскільки Індія та Пакистан претендують на весь Кашмір і з 1947 року перебувають у стані конфлікту щодо цього регіону.