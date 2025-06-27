Індія відмовила ООН у доступі до розслідування авіакатастрофи Air India

Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі з ситуацією.

Індія відмовилася надати доступ представнику ООН для участі у розслідуванні авіакатастрофи рейсу Air India, незважаючи на критику з боку міжнародних експертів щодо затримок у роботі з чорними скриньками. Про це повідомили два джерела, знайомі з ситуацією, агентству Reuters.

Агентство ООН з питань авіації запропонувало Індії направити свого представника для допомоги у розслідуванні, що є незвичним кроком, адже зазвичай такі слідчі залучаються лише за запитом країни. Наприклад, Міжнародна організація цивільної авіації (МОЦА) раніше направляла слідчих для розслідувань збиття малайзійського Boeing у 2014 році та українського літака у 2020 році.

Проте Індія, за даними Reuters, відмовила навіть у статусі спостерігача для представника ООН. Раніше експерти з авіаційної безпеки критикували Індію за недостатню прозорість у розслідуванні, зокрема щодо стану чорних скриньок. Одну з них було знайдено 13 червня, а другу – 16 червня, але дані з них зчитали лише через два тижні після катастрофи.

Наразі невідомо, де саме будуть аналізувати записи – в Індії чи США, адже до розслідування долучилася американська Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB). Індійське бюро з розслідування авіакатастроф (AAIB) не надало офіційних коментарів. Міністерство цивільної авіації підтвердило, що зчитування даних із чорних скриньок відбулося лише через два тижні після аварії. За цей час влада провела лише одну пресконференцію без можливості ставити запитання.

Згідно з правилами Міжнародної організації цивільної авіації (Додаток 13), рішення про зчитування даних із самописців має ухвалюватися терміново, особливо якщо інформація може допомогти запобігти новим катастрофам.

Деталі авіакатастрофи в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вилетів з аеропорту Ахмедабада до Лондона, але не набравши висоту, розбився поблизу житлових будинків медичного коледжу. На борту перебували 242 особи: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, сім португальців та один канадець.

Серед загиблих – колишній двічі головний міністр індійського штату Гуджарат Віджай Рупані. Вижив лише один пасажир – Рамеш Вішвашкумар, громадянин Великої Британії.

Щонайменше 50 студентів медичного коледжу Ахмедабада були госпіталізовані після падіння літака на територію студмістечка, двоє з них перебувають у критичному стані. За інформацією поліції, загальна кількість загиблих сягає щонайменше 290 осіб.

Розслідування причин трагедії триває. Серед основних версій – несправність двигуна, проблеми з закрилками та те, що шасі залишалося відкритим під час зльоту.