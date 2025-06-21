Індія припиняє угоду з Пакистаном щодо річки Інд у 2025 році

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Індії ухвалив рішення не відновлювати угоду з Пакистаном щодо річки Інд, яка була розірвана внаслідок загострення конфлікту між країнами у квітні 2025 року. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Аміт Шах, міністр внутрішніх справ Індії, заявив, що угода “ніколи не буде відновлена”. Він також зазначив, що Індія планує перенаправити воду, яка раніше текла до Пакистану, до штату Раджастан, шляхом будівництва нового каналу.

“Ми відведемо воду, яка текла до Пакистану, до Раджастану, побудувавши канал. Пакистан буде позбавлений води, яку він отримував невиправдано.” – Аміт Шах

У Міністерстві закордонних справ Пакистану підкреслили, що угода про використання вод річки Інд не передбачає можливості одностороннього виходу, а її порушення розглядається як акт війни.

Договір про води Інду, укладений у 1960 році за посередництва Світового банку, регулює розподіл водних ресурсів між Індією та Пакистаном. Згідно з угодою, Індія контролює води трьох східних річок – Сатледж, Біас і Раві, тоді як Пакистан має контроль над західними річками Інду, Джелум і Ченаб.

У 2023 році Індія оголосила про намір переглянути свою участь у договорі, звинувативши Пакистан у зловживаннях. Відтоді відносини між країнами у сфері водних ресурсів залишаються напруженими.

Ескалація напруги між Індією та Пакистаном

22 квітня 2025 року на курорті поблизу Пахалгама в індійському Кашмірі озброєні особи вбили щонайменше 26 туристів, більшість з яких були індійцями. Відповідальність за цей напад взяло на себе угруповання The Resistance Front (TRF), яке звинуватило Індію у демографічних змінах у Кашмірі. Пакистан засудив напад і заперечив свою причетність.

Наступного дня, 23 квітня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді скликав Радбез, після чого Індія призупинила видачу віз пакистанцям, закрила перехід Аттарі-Вагах і зупинила дію Індуської водної угоди. Вже 24 квітня Індія перекрила воду річки Інд, що тече до Пакистану, що Ісламабад назвав “актом війни”.

30 квітня Пакистан заявив про підготовку Індією нападу, закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, призупинив торгівлю та відкликав своїх дипломатів.

6 травня в Пакистані та Кашмірі пролунали вибухи. Індія повідомила про атаку дев’яти об’єктів “терористичної інфраструктури” в рамках операції “Сіндур”. Пакистан назвав це “актом війни” і заявив про своє право на відповідь.

Міністр оборони Пакистану спростував заяви Індії про те, що авіаудари були націлені на військові об’єкти, підкресливши, що постраждали цивільні об’єкти.

10 травня президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між Індією та Пакистаном про припинення вогню, хоча вибухи з обох сторін продовжувалися.

Кашмір розділений між двома індійськими штатами – Кашміром та Джамму, а також автономною провінцією Пакистану Азад Кашмір (Вільний Кашмір). Частину регіону контролює Китай. Кордони між трьома країнами не є офіційно визнаними, оскільки Індія та Пакистан претендують на весь Кашмір і перебувають у конфлікті з 1947 року.