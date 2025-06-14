Авіакатастрофа Air India: перевірка літаків Boeing 787 в Індії

Як повідомляє медіа Reuters

Після жахливої авіакатастрофи літака Air India, в якій загинуло не менше 270 осіб, уряд Індії ухвалив рішення про перевірку всіх літаків Boeing 787. Про це повідомив міністр авіації Рам Мохан Найду, згідно з інформацією Reuters.

У п’ятницю авіаційний регулятор видав наказ авіакомпанії Air India провести додаткові технічні огляди літаків моделей 787-8 і 787-9, які оснащені двигунами GEnx. Перевіряються параметри зльоту, функціонування двигунів та система подачі пального. В Індії експлуатується 34 таких літаки, з яких вже оглянули вісім. Літаки поки що залишаються в експлуатації, але уряд не виключає можливості їх тимчасового зняття з рейсів.

Обставини авіакатастрофи в Ахмедабаді

12 червня літак Boeing 787 вирушив з аеропорту Ахмедабада до Лондона, але не зміг набрати висоту і розбився поблизу житлових будинків медичного коледжу. На борту перебували 242 особи: 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, сім португальців та один канадець.

Серед загиблих виявився колишній двічі головний міністр штату Гуджарат Віджай Рупані. Вижити вдалося лише одній людині – Рамешу Вішвашкумару, громадянину Великої Британії.

Після падіння літака на території студмістечка медичного коледжу щонайменше 50 студентів були госпіталізовані, двоє з них перебувають у критичному стані. За даними поліції, загальна кількість загиблих досягла щонайменше 290 осіб.

Розслідування причин трагедії триває. Серед основних версій розглядаються несправність двигуна, проблеми з закрилками, а також те, що шасі залишалося відкритим під час зльоту.