Обвинувальний акт у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ направлено до суду

Про це 11 липня повідомили в Офісі генерального прокурора

У результаті досудового розслідування до суду було направлено обвинувальний акт стосовно спільника львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Ця справа пов’язана з постачанням неякісного одягу для Збройних сил України, що призвело до збитків держави на суму понад 1,16 мільярда гривень. Про це стало відомо 11 липня з повідомлення Офісу генерального прокурора.

“Фігурант масштабної корупційної справи через Інтерпол оголошений в міжнародний розшук. Відповідно до інформації слідства, наразі він переховується у столиці Австрії – Відні. У зв’язку з цим матеріали щодо нього були виділені в окреме кримінальне провадження.” – Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що обвинувачений був частиною злочинної організації, створеної Гринкевичем, і був його близьким другом дитинства. Фонд, яким він керував, використовувався для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. У лютому 2024 року суд заочно арештував підозрюваного, а 9 липня 2025 року обвинувальний акт стосовно нього було передано до суду.

Нагадаємо, що в кінці 2023 року Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження через оборудки з закупівлею одягу та білизни для ЗСУ. Компанії, пов’язані з Гринкевичем, виграли 23 тендери на постачання одягу для Міністерства оборони на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень.

“Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання.” – Державне бюро розслідувань

Правоохоронці виявили, що шість контрактів не були виконані, а сім договорів були частково виконані, хоча підприємства отримали державні кошти за повне виконання зобов’язань. Вісім договорів виконали із затримкою від трьох до п’яти місяців. Аналіз зовнішньоекономічних контрактів і митних документів виявив факти завищення вартості товарів, які постачалися для Міністерства оборони.

29 грудня 2023 року Ігоря Гринкевича затримали за підозрою у пропозиції хабара у розмірі пів мільйона доларів США співробітнику ДБР. Хабар мав на меті повернення майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній.

30 грудня 2023 року йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 429 мільйонів гривень.

У січні 2024 року Львівська обласна рада розірвала меморандум із благодійним фондом HOPE.UA, представником якого є Гринкевич. Також у січні ДБР повідомило про підозру бізнесмену, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації.

Міністерство оборони України визнало себе потерпілою стороною у цій справі та розірвало останній контракт із компанією, пов’язаною з бізнесменом. У травні 2024 року досудове розслідування у справі про пропозицію хабара було завершено.

У листопаді 2024 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексдиректору департаменту Міністерства оборони, який, за даними слідства, списав Гринкевичу майже 94 мільйони гривень пені за прострочені контракти.

У січні 2025 року досудове розслідування щодо Ігоря Гринкевича та інших осіб, підозрюваних у постачанні неякісного одягу для ЗСУ, було завершено, і прокурори скерували обвинувальний акт до суду для подальшого розгляду.