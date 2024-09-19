Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на понад 10 неназваних індійських і європейських урядовців, посадовців оборонно-промислового комплексу промисловості, а також аналіз митних даних.

Як стверджують співрозмовники журналістів, передача боєприпасів для захисту України від Росії відбувається вже понад рік. Дані митниці також це підтверджують. Індійські правила експорту зброї передбачають використання зброї заявленим покупцем, який ризикує припиненням майбутніх продажів у разі несанкціонованих передач. При цьому, як заявили два з опитаних агентством індійських посадовці, Індія не вжила ніяких дій для обмеження поставок до Європи.

Російська влада порушувала це питання перед Індією щонайменше двічі, в тому числі під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і його індійським колегою, повідомили троє індійських чиновників.

У міністерствах закордонних справ і оборони Росії й Індії повідомлення агентства не коментували. У січні речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що Індія не відправляла і не продавала Україні артилерійські боєприпаси.

Два джерела в уряді Індії та два співрозмовники в індійському ОПК повідомили Reuters, що Делі виробляє лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, причому один посадовець зазначив, що це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після початку повномасштабного вторгнення.

Також вказується, що серед європейських країн, які надсилають індійські боєприпаси в Україну є Італія й Чехія, яка очолює ініціативу з постачання Києву артилерійських боєприпасів з-за меж Євросоюзу.

Міністерства оборони України, Італії й Чехії не відповіли на запити агентства про коментарі.